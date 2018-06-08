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'da ! 6 kişi dumandan etkilendi...

'nın ilçesinde 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kömürlükte çıkan da dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 16:52
Kızılcahamam'da yangın! 6 kişi dumandan etkilendi...

dün gece Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan Davarcıoğlu Apartmanı'nın bodrum katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Binada biriken yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 6 kişi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Kızılcahamam'da yangın! 6 kişi dumandan etkilendi...
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