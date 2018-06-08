Kızılcahamam'da yangın! 6 kişi dumandan etkilendi...

Yangın dün gece Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan Davarcıoğlu Apartmanı'nın bodrum katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Binada biriken yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 6 kişi Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.