Menemen’de dehşet günü

Menemen'de ilk olay Seyrek Mahallesi'ndeki sazlık alanda yaşandı. Tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, önceki gün akşam saatlerinde kötü koku gelen bir valiz bulunca polise haber verdi. Gelen ekipler, valizi açtıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Çeşitli bölgelerinde derin yaralar bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir
Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının kimliğini belirlemeye çalışan polisin soruşturması sürüyor. İkinci olay ise yine akşam saatlerinde Menemen Belediyesi merkez binası yakınlarındaki bir otelde meydana geldi. Otel personeli, girdikleri bir odada, boynundan urganla tavana asılı kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cesedin kimliğini belli eden bir ize rastlamadı.