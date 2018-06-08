Oğlunun ‘kalbine’ şahitlik etti

İstanbul
'da yaşayan Erkut Ege
'de (38) kalp yetersizliği vardı. Yapay kalp cihazı takıldı, kalbini çantasında taşıyordu... Acil kalp nakli
gerekiyordu. Geçen yıl doğum günü olan 3 Mayıs'ta "Kalp bulundu" haberi geldi. Samsun
'da geçirdiği kazada ölen özel harekât polisi Emre Bağcı'nın (27) organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağcı'nın organlarıyla 7 kişi can buldu. Kalbi ise Erkut Ege'ye hayat verdi. Ege'nin kalp nakli Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp Nakli Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Balkanay, Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu ve Op. Dr. Oğuz Konuksal tarafından gerçekleştirildi. Operasyon başarıyla geçti ve Ege yeni kalbiyle ikinci hayatına 'merhaba' dedi. Ege için güzel günler daha yeni başlıyordu. Zor günlerinde onu hiç yalnız bırakmayan kız arkadaşı Hülya Elmacı
'ya evlilik teklif etti. Onu istemeye, kalbini taşıdığı Emre Bağcı'nın anne ve babasıyla gitti. Çift dün Ege'nin hayat bulduğu hastanede nikâh masasına oturdu. Nikâh şahitliğini baba Bağcı, dekan Prof. Dr. Demir Budak, Balkanay, Mansuroğlu ve Konuksal yaptı. Nikâhı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta kıydı. Baba Bağcı "Oğlumun nikâhına gelmiş gibi heyecanlıyım. Oğlumun kalbi Erkut'ta. Oğlumun kalbinin sesini Erkut'ta duyuyorum. Kahraman evladımın mekânı cennet olsun. Herkes organlarını bağışlasın. Çok kutsal bir görevdeyim bugün" dedi. Ege ise "Bu benim ikinci hayatım. Hülya beni ne hastalığımda ne de sonra yalnız bırakmadı. Hep destek oldu. Ölüme ramak kala kalp bağışıyla hayata tutundum. Minnettarım. Çok mutluyum. Nikâhım beni yaptıkları başarılı operasyona hayata döndüren doktorlarımın huzurunda olsun istedim. Onlar benim kalbimin de gönlümün de en yakın şahitleri. Şimdi de aşkımın şahidi oldular" diye konuştu.