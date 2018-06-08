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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun kesiminde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 17:34
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Özyurt idaresindeki 34 BC 5519 plakalı hafif ticari araç, otoyolun kesimi Ankara istikameti Gölyaka-Cumayeri mevkisinde önünde seyreden Kadir Uysal idaresindeki 67 NC 518 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası yola savrulan araçlardaki sürücüler ile Demet Özyurt, İrem Gürsoy ve Ünal Gürsoy yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde oluşan yoğun trafik, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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