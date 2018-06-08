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'da oğlunu öldüren anneye istenen ceza belli oldu!

'nın Karasu ilçesinde, 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen anne hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüphelinin polis memurları ile yapılan sözlü mülakatta, komşusu ile gönül ilişkisinin olduğunu, oğlunun bunu gördüğünü ve eşine söyleyeceği korkusu nedeniyle komşusuyla Necmi Talha'yı boğarak öldürdüklerini söylediği aktarılan iddianamede, "Sakarya Adli Tıp Kurumunun raporunda, Necmi Talha Keleşoğlu'nun 'kişinin ölümünün ağız-burun kapanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunun" tespit edildiği belirtildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 15:12
Sakarya'da oğlunu öldüren anneye istenen ceza belli oldu!

OĞLUNU KATLEDEN ANNEYE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Zeynep Keleşoğlu hakkında, "çocuğu kasten öldürme" ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan 4 sayfalık iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Baba İbrahim Keleşoğlu'nun müşteki olarak olarak yer aldığı iddianamede, 22 Kasım'da Zeynep Keleşoğlu'nun, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek oğlunu boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis memurlarının şüphelinin evine gittiği ve Necmi Talha'nın yatak odasında cansız bir şekilde yatar vaziyette bulunduğu anlatıldı.

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Sakarya'da oğlunu öldüren anneye istenen ceza belli oldu!
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