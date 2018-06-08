Sakarya'da oğlunu öldüren anneye istenen ceza belli oldu!

OĞLUNU KATLEDEN ANNEYE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Zeynep Keleşoğlu hakkında, "çocuğu kasten öldürme" ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan 4 sayfalık iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Baba İbrahim Keleşoğlu'nun müşteki olarak olarak yer aldığı iddianamede, 22 Kasım'da Zeynep Keleşoğlu'nun, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek oğlunu boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis memurlarının şüphelinin evine gittiği ve Necmi Talha'nın yatak odasında cansız bir şekilde yatar vaziyette bulunduğu anlatıldı.