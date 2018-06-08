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’da trafik sı: 2 yaralı

’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 16:50
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre , 'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakası belirlenemeyen otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı
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