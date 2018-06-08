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Üç ay içerisinde üçüncü kez aküsü çalındı

'in Konak ilçesinde su satışı yapan 34 yaşındaki 'ın kamyonetinin aküsü, 3 ay içerisinde üçüncü kez çalındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 09:27
Üç ay içerisinde üçüncü kez aküsü çalındı

Alsancak semtindeki Bornova Sokağı yakınlarında su ticaretiyle uğraşan 34 yaşındaki 'ın, abonelerine su dağıttığı 35 KDT 36 plakalı kamyonetinin aküsü, 3 ay içerisinde üçüncü kez çalındı. Hırsızların, aracın dışarısında bulunduğu için daha çok çalma teşebbüslerinde bulunduğu kamyonet akülerinin her birinin fiyatının, takma parasıyla beraber 900 TL'yi bulduğu belirtildi.

UTANA SIKILA TUTANAKLARI GÖSTERİYORUM

Yapılan hırsızlıklardan dolayı 3 ay içerisinde yaklaşık 3 bin TL zararının olduğunu belirten Eradam, "Yaşadığım maddi zararı da artık bir kenara bırakıyorum. Akü çalınınca aracı kıpırdatamadığım için mecburen ustayı iş yerime çağırıyorum, gelip aküyü takıyor. Her zaman da usta bulunamıyor ve su götürmem gereken abonelerime suları götüremiyorum. Artık insanlar inanmamaya başladı. Abonelerime utana sıkıla akünün çalındığına dair polis tutanaklarını göstermek zorunda kalıyorum" dedi.

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Üç ay içerisinde üçüncü kez aküsü çalındı
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