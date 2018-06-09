Cehennem Deresi’nde korkunç kaza: 3 ölü

Korkuteli - Antalya
karayolu Cehennem Deresi mevkisinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Korkunç kaza
dün akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Okan Haluk Çalışkan (33) idaresindeki 07 CTC 02 plakalı otomobil Cehennem Deresi mevkisinde virajı alamayarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Okan Haluk Çalışkan ile yanında oturan nişanlısı Gıda Mühendisi Serap Tek olay yerinde feci şekilde can verdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan
9 aylık hamile Ziraat Mühendisi Ezgi Görkem Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin'in karnındaki bebeğin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Araçta bulunan Cemil Öztürk ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ziraat Mühendisleri Ezgi Görkem Şahin, Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan ile Cemil Öztürk'ün Antalya
merkezde oturduğu, her gün Korkuteli'ne gidip geldikleri kaydedildi.