CHP’li belediyeye 4 çocuk fazla geldi

CHP'LI Maltepe Belediyesi
, 4 otizmli çocuğun, belediye imkanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle eğitimlerine son verdi. İstanbul Maltepe'de Özel Bahadır Erdoğdu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
, kendisi de engelli olan Bahadır Erdoğdu ve ailesi tarafından yaptırıldıktan sonra Maltepe Belediyesi'ne bırakıldı. Maltepe Belediyesi okulu özel bir şirkete işletmesi için 5 yıllığına kiraya vererek devretti. Belediye 5 yılın sonunda da okulu yeniden devraldı. Bütün sıkıntı bundan sonra başladı. İddiaya göre Başkan Yardımcısı Canan Döner tarafından alınmayacağı taahhüt edilen 800 liralık katkı payı tehditle yeniden istendi. Belediye aşevinden getirilen yemekler parayla verildi ve sabah 7.30'da evden alınan çocuklar eğitmenler gelene kadar 1.5 saat üzerleri kilitlenerek bir odada tutuldu. Ayrıca yazın gelmeyen çocuklar gelmiş gibi gösterildi ve bakanlıktan para alındı. Aileler seslerini yükseltince belediye eğitim merkezini personel, araç ve malzeme yetersizliği ile kapattığını açıkladı. Yaşadıkları olay karşısında savcılığa giderek şikayette bulunduklarını söyleyen otizmli Ekincan Alptekin'in (25) annesi Deniz Dönderici "Maltepe Belediyesi'ne 4 otizmli öğrenci yük oluyormuş yani. Amaç tamamı ile bu 4 çocuğu tek mutlu oldukları okuldan uzaklaştırmak ve biz velileri de cezalandırmak" dedi.