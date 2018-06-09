Güle güle ‘el veren’ cerrah

Adana
'daki Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nden mezun olan İbrahim Avşin Öztürk
(34), yıllarca çeşitli hastanelerde çalıştı. Girdiği sınavda Türkiye
2'ncisi olan el cerrahisi konusunda uzmanlaşan Öztürk, 2016'da Erzurum
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde el cerrahı olarak göreve başladı. Başarılı operasyonlarla kısa sürede adından söz ettirmeye başlayan Öztürk, doğuştan sol eli ters olan 4 yaşındaki Şira Uslu'yu, yapılması çok zor denilen ameliyatını başarıyla gerçekleştirerek, sağlığına kavuşturdu. Bu ameliyattan hemen sonra, Bitlis
'teki bir demir madeninde arızalı bir makineyi kontrol ederken güvenlik için giydiği yeleği, yakındaki taş kırma makinesine takılın 2 çocuk babası Garip Coşkun
'un makineye sıkışarak kopan kolunu da, ilk defa kol kopma vakasıyla karşılaşmalarına rağmen başarılı bir operasyonla yerine dikti.
Türkiye'nin sayılı el cerrahı operatörleri arasına giren ve kariyeri başarılarla dolu olan 1 çocuk babası Öztürk (34), geçen pazar, Kars
'ta arkadaşlarıyla iftar yaptı. Ertesi gün de kullandığı otomobille evine dönerken, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, TIR'la çarpışarak hayatını kaybetti. Memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verilen Öztürk'ün cenaze törenine, kolunu yerine diktiği Garip Coşkun (37), Bitlis'ten gelerek katıldı. Öztürk'ün diktiği eliyle de mezarına toprak atarak son görevini yaptı. İşçi emeklisi babası İsmail Öztürk
(58), Ailemizde 5 doktor vardı. Oğlum da çocukluğundan itibaren 'doktor olacağım ve hayat kurtaracağım" diyordu. Hayalini gerçekleştirdi ve birçok hastasının hayatını kurtardı. Girdiği bütün sınavlarda da başarılı oldu. Hiç kimseyi üzmez yüzünden gülücüğü hiç eksik olmazdı. Son olarak 40 gün önce Kozan'a gelmişti. Havaalanına bırakırken bana 'babacığım üzülme bayramda geleceğim' dedi. Ama cenazesi geldi. Ben oğlumu, Türkiye değerli bir doktorunu kaybetti " dedi.