Hayali odayı otelin müdürüne sattılar

Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Bay Resort Elite Hotel'i tanıtarak Instagram
'da sahte hesap açan ve inandırıcı olsun diye takipçi satın alan dolandırıcılar, otelin odalarını satışa çıkarıp rezervasyon yaparak haksız kazanç elde etti. İhbar üzerine dolandırıcılığı fark eden otelin satış müdürü Murat Kuday, dolandırıcılarla temasa geçti ve süreci anlamak için oda ayırttı. İşletme sahibi Nurettin Özdemir dolandırıcılarla ilgili Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özdemir "Bizim otelimizi bize ballandıra ballandıra anlatıp tatil için satış yaptılar. Yılların turizmcisiyim, böyle bir sahtekârlıkla karşılaşmadım. Sezon başlarken bu üçkâğıtçılığın tespit edilmesi hem bizim hem de Türk turizmi için önemli. Hem turizmciler hem de tatilciler bu sahtekârlara karşı uyanık olmalılar" dedi. İşte söyledikleri:
Arkadaşlarımız otelin tanıtımı ve satışı için açtıkları Instagram hesabının sonuna 1 rakamı eklenerek satış yapıldığı ihbarını alıyor. Bana söylediklerinde 'Nasıl olur' diyerek inanmak istemedim. Ancak hesabı gösterdiler. Sonra da satış müdürümüz arayıp, rezervasyon yapmak istediğini söyledi. Pişkin bir şekilde kendi otelimizin müdürünün rezervasyonunu yaptılar. Telefon konuşmalarını kaydettik. Adımıza açılan sahte Instagram hesabının görüntülerini de aldık.
Sezona çok iyi başladığımız ve rekorları kıracağımız bir dönemde bu ve bunun gibi sahte hesaplara dikkat edilmesi gerek. Biz bunu fark edip önlem aldık. Hem işletmeciler hem de müşteriler özellikle sosyal medya hesapları üzerinden rezervasyon yaparlarken çok dikkatli olmalı.