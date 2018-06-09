HIV’li Yusuf tazminatıyla umreye gitti

Şanlıurfa
'da
10 yıl önce, henüz 1.5 yaşındayken, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, verilen kandan HIV
bulaşan Yusuf
Ç.'nin ailesi, açtıkları tazminat davası sonucunda, Sağlık Bakanlığı
'ndan 1 milyon 393 bin lira tazminat kazandı. Daha önce yaşadıkları köyü, köylülerin baskısı nedeniyle terk edip, 300 metrekarelik bir alana briketlerden yaptıkları 2 odalı ve sıvasız evde yaşayan aile, tazminat hesaplarına yatınca önce yeni bir ev ve otomobil aldı. Yusuf Ç. ile anne ve babası, umre yapmak için Suudi Arabistan
'a gitti. Ulucanlar İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan Yusuf Ç., "Umre ziyaretini ben istedim. Burası insana huzur veriyor" dedi.