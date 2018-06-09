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’li tazminatıyla umreye gitti

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018
HIV’li Yusuf tazminatıyla umreye gitti
'da 10 yıl önce, henüz 1.5 yaşındayken, üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, verilen kandan bulaşan Ç.'nin ailesi, açtıkları tazminat davası sonucunda, 'ndan 1 milyon 393 bin lira tazminat kazandı. Daha önce yaşadıkları köyü, köylülerin baskısı nedeniyle terk edip, 300 metrekarelik bir alana briketlerden yaptıkları 2 odalı ve sıvasız evde yaşayan aile, tazminat hesaplarına yatınca önce yeni bir ev ve otomobil aldı. Yusuf Ç. ile anne ve babası, umre yapmak için 'a gitti. Ulucanlar İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan Yusuf Ç., "Umre ziyaretini ben istedim. Burası insana huzur veriyor" dedi.
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HIV’li Yusuf tazminatıyla umreye gitti
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