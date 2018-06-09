Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kadir Gecesi 2018 ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? - İşte Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

2018 ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? - İşte Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

Mübarek ayının son günlerine yaklaşırken, 2018 tarihi için de geri sayım başladı. İslam âlemi içi en değerli günlerden birisi olan bu gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. ‘Kadir Gecesi ne zaman’ sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Kadir Suresi’nde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu gece eller yine semaya yükselecek. Camiler ise dolup taşacak. Peki 2018 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün kutlanacak? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 9.6.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 10:36
Kadir Gecesi 2018 ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? - İşte Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

Bin aydan daha hayırlı olarak belirtilen 2018 tarihi için geri sayım başladı. ayının 27. Gecesine denk gelen bu mübarek gün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek ve eller semaya yükselecek. 'Kadir Gecesi ne zaman' bu sabah saatlerinden itibaren cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı dini günler takvimi ile bu sorunun yanıtını verdi. Müslüman âleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün kutlanacak?

KADİR GECESİ 2018 NE ZAMAN VE HANGİ GÜN KUTLANACAK?

İslam âlemi için bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi'nin kesin olarak tarihi bilinmemektedir. On bir ayın sultanı Ramazan'ın 27. Gecesi olma ihtimali yüksektir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi'nin kutlanacağı tarih belli oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Gecesi 2018 ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? - İşte Kadir Gecesi tarihi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN