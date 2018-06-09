Karnı tok mutlu babalar

Babalar Günü
'nde en güzel hediye şüphesiz ailece birlikte vakit geçirmek olacaktır. Hep beraber yenen yemek ve edilen sohbetin yerini kolay kolay başka hediye alamaz. O halde gelin onu lezzetli yemekler yiyebileceğiniz bir mekana götürün. Hem bu yıl Ramazan'a denk geldiğinden pek çok restoranın mükellef iftar menüleri var. Fasıl eşliğinde iftar
Izaka Restaurant muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde geleneksel Türk ve Osmanlı yemeklerinden oluşan bir menü sunuyor. Gümüşsuyu'nda teras katında yer alan restoranın manzarası nefes kesen türden. Bu yüzden rezervasyon yaptırırken cam kenarında masa talep etmeyi unutmayın. Yemeklere canlı fasıl müziği de eşlik ediyor. Havuzun olduğu yer kapatılıyor ve oraya açık büfe kuruluyor. Taş fırından çıkan pideler, et çeşitleri ve en çok döneri lezzetli. Kişi başı iftarın fiyatı 185 TL. Beyoğlu'nda gezersin
Uzun zaman mı oldu Beyoğlu'nda gezmeyeli? O halde babanızla İstiklal'de tur atmaya ne dersiniz? Sonrasında iftar için Münhasır Döner&Kebap'ta kişi başı 90 TL'ye iftar yapabilirsiniz. Etleri de müzikleri de gerçekten başarılı. Menü çorba ile başlıyor, zeytinyağlılar, ara sıcaklar ve ana yemek olarak sıralı et çeşitleriyle devam ediyor. Adana kebabı müthiş. Günü AVM'de geçirmek
Zorlu Center da günü geçirmek için ideal. Hem dilerseniz sinemaya girebilir ya da alışveriş yapabilirsiniz. AVM'nin içindeki İtalyan restoranı Punto menüsünü yenilemiş. Yemekler kaliteli ve lezzetli. Ramazan'a özel üç farklı iftar menüsü var. 29, 49 ve 59 TL'lik menülerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Manzara ve canlı fasıl eşliğinde
Kanlıca'da deniz manzarası eşliğinde ve canlı müzik eşliğinde iftar yapabileceğiniz bir başka mekan ise Peysage Restaurant. İftara özel bir menüleri var. Dilerseniz balık seçenekleri de mevcut. İftar menüsünde ise Tire köftesi, kuzu tandır gibi ana yemekler sunuluyor. Tatlılar içinse tatlı büfesi kuruluyor. Ataşehir'de neler var?
Ataşehir Watergarden her gittiğimde Dubai'deymişim hissi uyandıran bir yer. Burada açılan Seaspice çok şık bir mekan. Seaspice'ta dilerseniz kişi başı 120 TL olan iftar menüsünü tadabilirsiniz. Ana yemek olarak ister çupra isterseniz de iç pilavlı kuzu tandır seçebiliyorsunuz