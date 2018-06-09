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Karnı tok mutlu babalar Erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçermiş. O zaman gelin bu mutlu günü lezzetli bir iftar menüsüyle kutlayalım. Fasıl eşliğinde, manzaraya karşı ya da açık büfede... Seçim sizin