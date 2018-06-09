Kübalı doktorlar musallat oldu

Türkıye'deki kanser
hastaları, Küba
için büyük bir para kaynağı haline geldi. Hastaların, Küba Kanser Aşısı için uygun olup olmadıklarını incelemeye Küba'dan özel olarak iki hekim getirildi. Türk hastaların Küba'ya gitmelerine gerek olmadığına dikkat çeken hekimler bu duruma tepki gösterdi. Prof. Dr. Mustafa Özdoğan (MemoriAntalyalya Onkoloji Merkezi Başkanı):
Hastaların, Küba sağlık turizm
i ticareti için böylesine ustaca kullanılması karşısında dehşete düştüm. Birileri bu soytarılığa dur demeli. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Uzmanı):
Kanseri kesin olarak yenecek bir ilaç geliştirilmiş değil. Aşıyla hastalara ömür biçilmesi mümkün değildir. Bu bana sağlık turizmi gibi gözüküyor. Vatandaş gitseydik hastalıktan kurtulurduk psikolojisine girmesin. Kanser ümit üzerine oynanan bir sistem oyunu haline geldi. Doç. Dr. Taflan Salepci (Tıbbi Onkoloji Uzmanı): Sağlık Bakanlığımız
tarafından yetkilendirilmemiş kişiler hasta bakamaz. Bu konuda Nobel dahi almış olsalar Sağlık Bakanlığı izni olmadan olmaz.