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lı doktorlar musallat oldu

Bir şirketinin lı iki onkoloğu ’ye getirerek bir ofiste hasta dosyalarını inceletmesine Türk hekimlerden tepki geldi

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018
Kübalı doktorlar musallat oldu
Türkıye'deki hastaları, için büyük bir para kaynağı haline geldi. Hastaların, Küba Kanser Aşısı için uygun olup olmadıklarını incelemeye Küba'dan özel olarak iki hekim getirildi. Türk hastaların Küba'ya gitmelerine gerek olmadığına dikkat çeken hekimler bu duruma tepki gösterdi.
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan (MemoriAntalyalya Onkoloji Merkezi Başkanı): Hastaların, Küba sağlık i ticareti için böylesine ustaca kullanılması karşısında dehşete düştüm. Birileri bu soytarılığa dur demeli.
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Uzmanı): Kanseri kesin olarak yenecek bir ilaç geliştirilmiş değil. Aşıyla hastalara ömür biçilmesi mümkün değildir. Bu bana sağlık turizmi gibi gözüküyor. Vatandaş gitseydik hastalıktan kurtulurduk psikolojisine girmesin. Kanser ümit üzerine oynanan bir sistem oyunu haline geldi.
Doç. Dr. Taflan Salepci (Tıbbi Onkoloji Uzmanı): tarafından yetkilendirilmemiş kişiler hasta bakamaz. Bu konuda Nobel dahi almış olsalar Sağlık Bakanlığı izni olmadan olmaz.
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Kübalı doktorlar musallat oldu
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