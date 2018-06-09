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'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar...

'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul'un hava durumu ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere 30 derece bir hava durumu gözüküyor. İşte yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' ve 'hafta sonu hava durumu nasıl olacak? sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 9.6.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 10:29
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKIRDAG °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar...
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