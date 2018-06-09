Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKIRDAG °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu