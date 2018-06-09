Müge'yi öldürdükten sonra eve gidip uyumuş

Çınar Polis Merkezi'ne dün sabah giden İsmail Çul, kendisi gibi evli olan, gönül ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü 1 çocuk annesi Müge Ç.'yi öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'u gözaltına alan polis ekipleri, verdiği bilgiler doğrultusunda, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan Müge Ç.'yi, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Müge Ç.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.