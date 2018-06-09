Özel güne özel hediyeler

Babalar Günü
'ne az bir süre kalmışken babanıza ne alacağınıza karar veremediniz mi? Hâlâ vaktiniz var. Ve bu seçeneklerin karar vermenizi kolaylaştıracağı da kesin. Çeşitli desen ve renkteki tişörtten ayakkabıya, gömlekten hasır şapkaya birçok seçenek var. İsteyene spor, isteyene şıklık ve konfor sunan bu ürünler sizleri bekliyor. Üstelik özel indirim ve kampanya fırsatlarıyla... Seçenek de fırsat da çok
ERKEK giyim markası Kiğılı, her yaşa, her bedene ve her tarza hitap eden geniş koleksiyonuyla, babaların en sevecekleri hediyeleri almak isteyenlerin doğru adreslerinden. Bol tişört seçenekleri, nefes alan kumaşlarla hazırlanan gömlekleri ile rahat ve şık bermuda şortlar aklınızda bulunsun. Üstelik Babalar Günü'ne özel indirim de var. Bu fırsatlar arasında iki adet tişört ya da iki adet gömlek seçeneği ile 300 TL ve üzeri alışverişlerde ayrıca indirim fırsatı size göre olabilir. Özel teknolojilerle ayrıcalığı hissedin
BABALARIMIZIN en özel gününde en şık ve renkli hediyeleri bulabileceğiniz koleksiyonlarıyla sizleri bekleyen başka bir adres de Marks&Spencer. Bu sıcak günlerde babanızı hem mutlu etmek hem de konforlu bir yaz geçirmesi için yaz koleksiyonuna bakmanızda fayda var. Polo tişörtler, kombinlerinizi tamamlayabileceğiniz şortlar olmazsa olmazlar arasında. Bu arada ter ve nemden koruyan Cool Comfort teknolojisi ile gün boyu ferah kalmayı sağlayan polo tişörtleri görmeden hediyenize karar vermeyin. Ketenden vazgeçmeyenlere keten gömlekler ve şortlar da garantili hediye alternatifiniz olabilir. Üstelik 17 Haziran
'a kadar her 300 TL alışverişlerinize sezon alışverişlerinizde geçerli 100 TL hediye çekine de sahip olabileceksiniz. Şık ve rahat ayaklar için
BABANIZ için şık ve rahat ayakkabı da isabetli bir hediye seçeneğiniz olabilir. Bunun için İskandinav sadeliğini, teknoloji ve şıklıkla buluşturan Danimarkalı ECCO uygun bir adres olabilir. Ayrıcalıklı ürünleri de aklınızda bulunsun. Indigo bitkisinin yapraklarından elde edilen True Indigo size özgü bir ürüne dönüşecek. Zor bir iş gününü bile serin ve rahat geçirmenizi sağlayan Fluidform, teknolojisi ile tasarlanmış Creptray, dayanıklılıktan ödün vermeden yenilikçi dış tabanlı klasik stiliyle öne çıkıyor. İlhamını 1960 ve 70'li yıllardaki Wimbledon tenis turnuvalarının ayakkabılarından alan Soft 8'le babanızı rahat ettirebilirsiniz. Bu arada 18 Haziran'a kadar seçili ürünlerde indirim de var. Gömlekten şorta
BANANA Republic de Babalar Günü'nü şık koleksiyonları ile karşılayanlar arasında. Yaz koleksiyonunda, spor giyinmeyi seven babalar için zengin renk seçeneği ve rahat kesimiyle polo tişörtler, düz ve desenli modellerindeki şortlar babanıza her ortamda şıklığı garanti eden parçalar olarak öne çıkıyor. Farklı seçenek ve renklerdeki keten gömlekler de rahatlığı önemseyenlere isabetli bir seçim olduğu gibi modern babalara pantolon ve şortlarla kombinleyebilme imkanı sunuyor. 17 Haziran'a kadar yapacağınız 500 TL'lik alışverişinize 100 TL indirim de aklınızda bulunsun.