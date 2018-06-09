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Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu

'de polisten kaçan satıcısı, otomobili ile yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Sulama kanalına uçmasına rağmen yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 14:39
Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu

Bir araçla yüklü miktarda taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 AAK 283 plakalı otomobili merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

ARACINDAN 69 KİLO ESRAR ÇIKTI

Araçtan çıkıp bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan ve ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu
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