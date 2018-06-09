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Sevgilisini öldürüp polise teslim oldu

HASAN DURNA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018
Sevgilisini öldürüp polise teslim oldu
'nın Pamukkale ilçesinde yaşayan İsmail Çul (36), dün sabah polis merkezine giderek kız arkadaşı 'ı (22) bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'u gözaltına alan polis ekipleri, verdiği adres bilgileri doğrultusunda Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan bir çocuk annesi Müge Çoban'ı, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. İsmail Çul'un ilk ifadesinde, Müge Çoban ile 2 yıldır ilişkisinin bulunduğunu öne sürdüğü, genç kadını ilişkilerini karısına söylemekle tehdit ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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Sevgilisini öldürüp polise teslim oldu
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