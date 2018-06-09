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'taki gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

Türkiye'nin aylarca gündemine oturan 'taki gizemli kazının yapıldığı ev şimdi çöktü çökecek. Evin her tarafında çatlaklar oluştu. Kırmızı evin sahibi 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, 'Kazıyı bitirip gittiler, şimdi korku içinde yaşıyoruz. Konuşacak muhatap bulamıyoruz' diyor.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 12:20
Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

GİZEMLİ KAZININ YAPILDIĞI EVLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Polis memuru Mithat Erdal'ın 2012'de öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla başlatıldığı öne sürülen ve 1 yıl süren Mersin'in İlçesi 82 Evler Mahallesi'ndeki kazı, geçen kasım ayında bir anda sonlandırıldı. Özel Harekât polisleri tarafından korunan bölgeye uzun süre kimse alınmadı. Resmi makamlarca sadece "1 adet sikke, kırık sütun parçası ve seramik parçaları haricinde envanter niteliğinde kültür varlığına rastlanmadı" açıklaması yapıldı.

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Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!
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