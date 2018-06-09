Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

GİZEMLİ KAZININ YAPILDIĞI EVLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Polis memuru Mithat Erdal'ın 2012'de öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla başlatıldığı öne sürülen ve 1 yıl süren Mersin'in Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi'ndeki kazı, geçen kasım ayında bir anda sonlandırıldı. Özel Harekât polisleri tarafından korunan bölgeye uzun süre kimse alınmadı. Resmi makamlarca sadece "1 adet sikke, kırık sütun parçası ve seramik parçaları haricinde envanter niteliğinde kültür varlığına rastlanmadı" açıklaması yapıldı.