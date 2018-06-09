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'da pistten çıkan uçağın kaldırılması istendi

Ankara'dan 162 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatıyla havalanıp, Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala balçığa saplanan yolcu uçağı için havalimanı yetkilileri harekete geçti. Kurtarıldıktan sonra kanadı sarılı halde apronda bekletilen uçağın, yolcuların psikolojilerini bozduğu şikayetleri üzerine havalimanından kaldırılması istendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 15:46
Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılması istendi

Ankara- seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi.

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Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılması istendi
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