Bankacılığı bırakan genç, tavuk çiftliği kurdu

Arazisinin tapusunda çıkan bir sorun nedeniyle hibe alamayan fakat bunu kendisine sorun yapmadan borca girerek bin 500 kapasiteli bir tavuk çiftliği kuran Emre Yılmaz bugünlerde Rize'nin hatırı sayılır marketlerinde, çiftliğinde ürettiği yumurtalar ile raflardaki yerini aldı. Hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Yılmaz "Rize'de yaşıyorum ve uzun yıllar bankacılık, finans sektöründe çalıştım. Çalışırken hep hayalimdi hayvanlarla uğraşmak, kendi köyümde bir şeyler yapmak. En azından bir şeyler üretmek, üretime katkıda bulunmak adına bir şeyler yapmak istiyordum. Nihayetinde şimdi o hayalimi kendi köyümde kurduğum bin 500 kapasiteli salma tavuk çiftliği ile gerçekleştirdim. Rize'de bir çok büyük markete toptan ve perakende yumurta satıyoruz" dedi.