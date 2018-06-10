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tatiline gidiyorlardı... Büyük acı

tatili için 'dan memleketleri Amasya’ya giden Kara Ailesi korkunç bir geçirdi. İçinde 9 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarında turan TIR'a çarptı. Aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 09:20
Bayram tatiline gidiyorlardı... Büyük acı

tatili için 'dan memleketi Amasya'nın Sarıalan köyüne doğru yola çıkan Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, köyüne ulaşmasına yaklaşık 2 saat kala Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi sanayi kavşağında yol kenarında park halinde bulunan 50 FN 412 plakalı tıra çarptı.

da hurdaya dönen araçtaki aynı aileden Arife (21) Fatma ve Rıza Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Nurdane, Hasan, Cennet, Saniye, Müjgan Kara yarandı.

Yaralılar ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bayram tatiline gidiyorlardı... Büyük acı
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