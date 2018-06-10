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Bir abla iki hayat

’da anemisi olan iki kız kardeşini kendisinden yapılan ile hayata bağlayan 16 yaşındaki “Onlara canım feda. ‘Abla’ diye sarılmaları yeter” dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018
Bir abla iki hayat
lı Gülhan ve çifti, ilk çocukları Feride 2002'de dünyaya geldiğinde büyük mutluluk yaşadı. 2006'da ise ikinci çocukları Esmanur doğdu. Ancak bu kez mutlulukları kısa sürdü. Çünkü Esmanur'un doğuştan anemisi olduğu ortaya çıktı. Esmanur'un tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlandı. Kızlarını yaşatmak için Şanlıurfa ile Antalya arasında mekik dokuyan ailesi, tedavisini aksatmadı. Ancak doktorlar aileye kızlarının tamamen sağlığına kavuşması için tek çarenin olduğunu söyledi. Yapılan kontrollerde abla Feride'den, kardeşi Esmanur'a ilik nakli yapılabileceği belirlendi. Feride nakli hemen kabul etti. Ardından 2014'te gerçekleştirilen operasyonla Feride'den alınan ilik Esmanur'a nakledildi. Esmanur iki ay sonra tamamen sağlığına kavuştu. Tedavinin başarıyla sonuçlanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Gülhan-Ahmet Kırmaz çiftinin, 2012'de üçüncü çocukları Aylin dünyaya geldi. Ancak Aylin'de de doğuştan Akdeniz Anemisi olduğu ortaya çıktı. İkinci kez aynı şoku yaşayan aile, Aylin'i de sağlığına kavuşturmak için yine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne koştu. Bu sırada önce 'ya ardından da 'yla taşınan aileye doktorlar, Aylin'e haftada iki kez kan vererek hayatını uzatacaklarını ancak tek kurtuluşun yine Esmanur'da olduğu gibi ilik nakli olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde yine abla Feride'den, Aylin'e de nakil yapılabileceği belirlendi. Feride yine hiç düşünmeden nakli kabul ederken, Kırmaz ailesi de mutluluktan havaya uçtu. Nisan ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 16 yaşındaki Feride'den alınan ilik, 6 yaşındaki Aylin'e nakledildi. Aylin 1.5 ay sonra sağlığına kavuştu. Büyük fedakârlık göstererek kardeşlerini hayata bağlayan , "Onların bana 'ablacığım' diye sarılmaları dünyanın en büyük mutluluğu. Onlara canım feda" dedi.

BABA KIRMAZ: BİR MUCİZEYİ YAŞIYORUZ
Baba Ahmet Kırmaz iki kızına hayat veren en büyük kızı Feride'nin yaptığını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını söyledi. Kızlarının tedavi sürecinde Prof. Dr. Alphan Küpesiz ile Prof. Dr. Elif Güler'in de büyük bir özveride bulunduğunu da belirten baba Kırmaz, "Bir mucizeyi yaşıyoruz. İki kızımın sağlığı için her şeyimi kaybettim. Antalya'da işsiz güçsüz kaldım. Ama değer" diye konuştu.

AKDENİZ ANEMİSİ NEDİR?
Genetik bir kan hastalığıdır. Vücudun, dokulara oksijen taşıyan kan hücrelerinde bulunan alyuvarlardaki hemoglobini yeterli miktarda üretememesidir. Bu durum, kan hücrelerinin, yani alyuvarların aşırı derecede hasar görmesine yol açar.
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