Bir abla iki hayat

Şanlıurfa
lı Gülhan ve Ahmet Kırmaz
çifti, ilk çocukları Feride 2002'de dünyaya geldiğinde büyük mutluluk yaşadı. 2006'da ise ikinci çocukları Esmanur doğdu. Ancak bu kez mutlulukları kısa sürdü. Çünkü Esmanur'un doğuştan Akdeniz
anemisi olduğu ortaya çıktı. Esmanur'un tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlandı. Kızlarını yaşatmak için Şanlıurfa ile Antalya
arasında mekik dokuyan ailesi, tedavisini aksatmadı. Ancak doktorlar aileye kızlarının tamamen sağlığına kavuşması için tek çarenin ilik nakli
olduğunu söyledi. Yapılan kontrollerde abla Feride'den, kardeşi Esmanur'a ilik nakli yapılabileceği belirlendi. Feride nakli hemen kabul etti. Ardından 2014'te gerçekleştirilen operasyonla Feride'den alınan ilik Esmanur'a nakledildi. Esmanur iki ay sonra tamamen sağlığına kavuştu. Tedavinin başarıyla sonuçlanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Gülhan-Ahmet Kırmaz çiftinin, 2012'de üçüncü çocukları Aylin dünyaya geldi. Ancak Aylin'de de doğuştan Akdeniz Anemisi olduğu ortaya çıktı. İkinci kez aynı şoku yaşayan aile, Aylin'i de sağlığına kavuşturmak için yine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne koştu. Bu sırada önce Konya
'ya ardından da Antalya
'yla taşınan aileye doktorlar, Aylin'e haftada iki kez kan vererek hayatını uzatacaklarını ancak tek kurtuluşun yine Esmanur'da olduğu gibi ilik nakli olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde yine abla Feride'den, Aylin'e de nakil yapılabileceği belirlendi. Feride yine hiç düşünmeden nakli kabul ederken, Kırmaz ailesi de mutluluktan havaya uçtu. Nisan ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 16 yaşındaki Feride'den alınan ilik, 6 yaşındaki Aylin'e nakledildi. Aylin 1.5 ay sonra sağlığına kavuştu. Büyük fedakârlık göstererek kardeşlerini hayata bağlayan Feride Kırmaz
, "Onların bana 'ablacığım' diye sarılmaları dünyanın en büyük mutluluğu. Onlara canım feda" dedi. BABA KIRMAZ: BİR MUCİZEYİ YAŞIYORUZ
Baba
Ahmet Kırmaz iki kızına hayat veren en büyük kızı Feride'nin yaptığını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını söyledi. Kızlarının tedavi sürecinde Prof. Dr. Alphan Küpesiz ile Prof. Dr. Elif Güler'in de büyük bir özveride bulunduğunu da belirten baba Kırmaz, "Bir mucizeyi yaşıyoruz. İki kızımın sağlığı için her şeyimi kaybettim. Antalya'da işsiz güçsüz kaldım. Ama değer" diye konuştu. AKDENİZ ANEMİSİ NEDİR?
Genetik
bir kan hastalığıdır. Vücudun, dokulara oksijen taşıyan kan hücrelerinde bulunan alyuvarlardaki hemoglobini yeterli miktarda üretememesidir. Bu durum, kan hücrelerinin, yani alyuvarların aşırı derecede hasar görmesine yol açar.