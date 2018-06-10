Bir tabutta iki acı: Anneyle bebeği aynı tabutta

Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde, önceki akşam, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olan Okan Haluk Çalışkan'ın (33) kullandığı otomobilin, Cehennem Deresi mevkiinde virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen sürücü Çalışkan ile yanında oturan nişanlısı gıda mühendisi Serap Tek olay yerinde can vermişti. Yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan
9 aylık hamile Ziraat Mühendisi Görkem Ezgi Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karnındaki bebeği kurtarmak için doktorlar seferber oldu. Ancak doğumuna bir hafta kalan erkek bebek de kurtarılamadı. TABUT KÜÇÜLDÜKÇE ACI BÜYÜR
Anne Görkem Ezgi Şahin ile bebeği otopsi için Antalya
Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından cenazeyi baba Şahin Ateş ile yakınları aldı. Kızının Korkuteli'nde görev yaptığını belirten acılı baba, "Günübirlik gidip geliyorlardı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Kızımı ve torunumu aynı tabuta götürüyorum. Acının tarifi yok" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Otopsileri tamamlanan anne Görkem Ezgi Şahin'in cansız bedeni tabuta konuldu. Ardından doğumuna bir hafta kalan erkek bebeği minik bir tabuta konularak yanına bırakıldı. Anne ile bebeği aynı tabutta taşındı. Anne ve bebeği Uncalı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı kazada hayatlarını kaybeden Okan Haluk Çalışkan Erzincan'a gönderildi. Gıda Mühendisi Serap Tek ise Korkuteli'nin Bozova Beldesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.