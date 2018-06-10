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Birlikte çalıştığı arkadaşını bakın neden yaraladı?

'nın ilçesinde, ortak kadın arkadaşlarının evinde çıkan da, Mehmet Ç., kendisi gibi boya- badana işleriyle uğraşan arkadaşı Ertürk M.'yi (45) bıçakla yaraladı. Ertürk M., hastaneye kaldırılırken, polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Ç. ise tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 16:46
Birlikte çalıştığı arkadaşını bakın neden yaraladı?

'de boya ve badana işleriyle uğraşan Ertürk M., dün saat 14.00 sıralarında, Menekşe Mahallesi'ndeki kadın arkadaşının evine gitti. Bu sırada aynı eve, birlikte lık yaptığı arkadaşı Mehmet Ç. (47) de geldi.

Bıçakla yaralanan Ertürk M.

KADIN YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMA SONUNDA KAN DÖKÜLDÜ

İkili arasında, iddiaya göre, kadın arkadaşları yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, ya dönüşürken Mehmet Ç., mutfaktan aldığı bıçakla Ertürk M.'yi, kadın arkadaşı ve onun 7 ile 9 yaşlarındaki torunlarının gözü önünde yaraladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan 45 yaşındaki Ertürk M., kanlar içinde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Namık Kemal Bulvarı'nda bulunan evine gitti. Ertürk M.'yi kanlar içinde gören komşuları, sağlık ekibine haber verdi. Ertürk M., sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertürk M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU SATMAKTAN 9 YIL HAPİS CEZASI VARDI

Polis, olayın ardından Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı. Hakkında daha önce 'uyuşturucu satmak' suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası da bulunan Mehmet Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Birlikte çalıştığı arkadaşını bakın neden yaraladı?
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