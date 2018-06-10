Bodrum’da tatil trafiği

Okulların tatil olmasına ve Ramazan bayramına sayılı günler kala Muğla Bodrum
'a akın eden tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sahillere akın eden yerli ve yabancı turist
ler nedeniyle plajlarda ve sokaklarda adım atacak yer kalmadı.
Okulların tatil olmasını bekleyen tatilciler, Ramazan bayramına 5 gün kala Bodrum'a gelmeye başladı. Pansiyonlar, oteller, apartlar ve turistlik tesisler yüzde 90 doluluk oranını yakaladı. Emniyet güçleri güvenliği en üst düzeye çıkarırken, uçaklar ve otobüsler ilçeye ek seferler koymaya başladı. Okulların kapanması ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük bayram tatilini bir haftaya çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum'a akın etmeye başladı. 4 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAYACAK
Bayram boyunca en büyük yoğunluğun başta Bodrum olmak üzere, Fethiye ve Marmaris
gibi tatil yörelerinde yaşanacağı, Muğla'nın sahil ilçelerini 4 milyon tatilcinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Bodrum'a ise 1 milyon yerli ve yabancı turistin gitmesi bekleniyor.