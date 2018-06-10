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Dolandırıcıların son yöntemi şoke etti!

Adana’da kendisini asker olarak tanıtan bir kişi, "Yanlışlıkla GSM faturanızı ödemişim" diyerek yerel gazete sahibi Gülçin Kanber'i dolandırdı. Faturasının ödendiğini GSM firmasından teyit edip şahsa parasını havale eden gazete sahibi Kanber, dolandırıldığını 2 ay sonra telefonuna gelen icra ihbarı ile öğrendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 12:40
Dolandırıcıların son yöntemi şoke etti!

İlginç yönteminin mağduru olan Gülçin Kanber, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu belirterek, "Beni arayan şahıs, yanlışlıkla telefon faturamı yatırdığını söyleyerek, 'Paramı nasıl alabilirim' diye sordu. Ben de GSM şirketiyle konuşup, teyit alıp, kendisini arayacağımı söyledim. Yoğun olduğum için GSM şirketini arayamadım. Ama o kişi beni sürekli arayarak 'Abla ben askerim, ihtiyacım var. Ne olur bana yardımcı olun' dedi. Ben de çok üzüldüm. Ertesi gün GSM şirketini aradım. 2 tane ödenmiş faturamın olduğunu söylediler. Ben de faturamı yanlışlıkla ödeyen kişinin parasını geri istediğini, kendisine iade edip edemeyeceklerini sordum. Onlar da iade edemediklerini söylediler. Ne yapmam gerektiğini sorduğumda ise yanlışlıkla faturamı yatıran kişiye parasını göndermemi, bir sonraki ay tutarı faturamdan düşeceklerini söylediler" dedi.

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Dolandırıcıların son yöntemi şoke etti!
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