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Eski ortakların kavgasında korkunç son

'da bir bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden eski ortaklar arasında çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada yaralanan ’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 18:26
Eski ortakların kavgasında korkunç son

'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir şirketinin bayisinde eski ortak oldukları öğrenilen taraflar arasında 1 Haziran tarihinde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavgada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 'nın da hayatını kaybettiği öğrenilirken olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ile vatandaşların kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde önce iş yerinin içerisinde taraflar arasında başlayan tartışma daha sonra işletmecilerin ofis olarak kullandığı odaya taşınıyor ve zanlı Nedim Vural B. burada tartıştığı eski ortaklarına ateş etmeye başlıyor. Silah seslerini duyan müşteriler ve iş yeri çalışanları dışarı çıkarken taraflar uzun bir süre merdivenlerde boğuşmaya devam ediyor.

Kavgada vücuduna 7 kurşun isabet eden ve ağır yaralı olarak hastanekaldırılanlan Abdullah Kırmacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olaydan 9 gün sonra hayatını kaybetti.

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Eski ortakların kavgasında korkunç son
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