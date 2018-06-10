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Gökova’da görülen köpekbalığı için açıklama

Giriş Tarihi: 10.6.2018
Gökova’da görülen köpekbalığı için açıklama
Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının 'ne neden geldiği ortaya çıktı. Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği Gökova Körfezi'nde yaptığı dalışlar sonucunda Kum köpek balıklarını görüntüledi. Köpek balıklarının yumurta bırakmak için dünyaca ünlü üreme alanlarından biri olan Gökova Körfezi Boncuk Koyu'na geldiği öğrenildi. Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş "Kum köpek balıkları ürkek ve hassas hayvanlardır. İnsanlara zarar vermezler" dedi.
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Gökova’da görülen köpekbalığı için açıklama
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