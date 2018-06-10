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İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

-İstanbul Karayolu Dürdane rampasında işçi taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı. Servisteki 8 işçi ile şoför yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 09:36
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
Kaza, -İstanbul Karayolu Dürdane rampasında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Gemlik'ten Bursa merkeze işçi taşıyan 16 S 1418 plakalı servis otobüsünün sürücüsü Mehmet Ali Aydın, virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada serviste bulunan 8 işçi ile şoför yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılırken, 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
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