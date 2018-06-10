Kadir Gecesi 2018 ne zaman ve hangi gün coşkuyla kutlanacak? - İşte Mübarek Kadir Gecesi tarihi!

Bin aydan daha hayırlı olarak belirtilen 2018 Kadir Gecesi tarihi için geri sayım başladı. Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen bu mübarek gün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek ve eller semaya yükselecek. 'Kadir Gecesi ne zaman' bu sabah saatlerinden itibaren cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı dini günler takvimi ile bu sorunun yanıtını verdi. Müslüman âleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün kutlanacak?

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KADİR GECESİ 2018 NE ZAMAN VE HANGİ GÜN KUTLANACAK?

İslam âlemi için bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi'nin kesin olarak tarihi bilinmemektedir. On bir ayın sultanı Ramazan'ın 27. Gecesi olma ihtimali yüksektir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi'nin kutlanacağı tarih belli oldu.