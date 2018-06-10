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Kapıyı kıran hırsız, içinde 500 lira bulunan kumbarayı çaldı

'da bir evin ahşap kapısını kırıp içinde 500 lira olan kumbarayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 09:47
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emriye Çıkar sabah işe gitmek için evin kapısını kilitleyip çıktı. Akşam eve geldiğinde ise evin giriş ahşap kapısının alt tarafının kırık olduğunu gören Çıkar, evin dağınık olduğunu ve içinde 500 lira bulunan kumbaranın çalındığını fark etti. Çıkar'ın haber vermesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmana gelip güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis zanlının Serkan K. olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan zanlı, ifadesinde hırsızlık yaptığını kabul edip pişman olduğunu söyledi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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Kapıyı kıran hırsız, içinde 500 lira bulunan kumbarayı çaldı
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