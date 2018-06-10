‘Müteahhidim’ yalanıyla köylüyü dolandırdı

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Traktörünü kiraya vermek için ilan veren Zekeriya Karaali'yi kendisini Gebze Belediyesi'nin müteahhitlerinden ANKA Dekor İnşaat firması sorumlusu olarak tanıtan F. Faruk Güneş dolandırdı. İddialara göre Karaali, internet üzerinden traktörünün kiraya verileceği ve nakliyat işleri için kullanılabileceğine dair ilan verdi. İlanı gören Güneş, Karaali'yi arayarak traktörü kullanmak istediğini söyledi. Traktörü ile beraber Gebze'ye giden Karaali'ye dolandırıcı traktörle beraber 2 yıl boyunca Gebze Belediyesi'nin kendisiyle çalışağı sözünü verdi. Karaali bunun üzerine ruhsat ve kimlik fotokopisini dolandırıcıya teslim etti. Ertesi sabah traktörü almak için bıraktıkları inşaat önüne giden Karaali, traktörü yerinde bulamayınca dolandırıldığını anladığını belirtti.Dolandırcının kendisine verdiği belgelerde Gebze ANKA Dekor inşaat firmasının kaşesini gören Karaali, firmaya giderek şirket yöneticileri ile görüştü. Şirket yöneticileri böyle bir kişinin kendileri için çalışmadığını söyleyerek dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Güneş'in sahte kimlik kullandığı da belirlendi.