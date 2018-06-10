O menajere çifte suçlama

Hollandalı futbolcu Van der Wiel'i 4.5 milyon lira dolandırılıldığını öne sürülen Ümit Akbulut
ve Sinan Siner
hakkında dolandırıcılık ve tehdit suçlarından dava açıldı. Olay, 2016'da yaşandı. Fenerbahçe
'nin eski futbolcusu İmaj danışmanı arayan Van der Wiel, Ümit Akbulut ve Sinan Siner'in dünyaca ünlü boksör Floyd Maywather'la fotoğraflarını gördü. Akbulut ve Siner'le anlaşmaya varan Wiel, ayrıca iki villa alımı için de para verdi. Ancak Akbulut daha sonra futbolcuyu, "Verdiğin paraları unut, burası Türkiye
, hiçbir şey yapamazsın" diye tehdit etti. Hollandalı futbolcu da polise başvurdu. Akbulut ve Sinan Siner hakkında, "Dolandırıcılık ve tehdit" iddialarıyladava açıldı.