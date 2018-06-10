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O menajere çifte suçlama

’nin eski futbolcusu Van der Wiel’i 4.5 milyon lira dolandıran 2 kişiye tehdit ve dolandırıcılık davası açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018
O menajere çifte suçlama
Hollandalı futbolcu Van der Wiel'i 4.5 milyon lira dolandırılıldığını öne sürülen ve hakkında dolandırıcılık ve tehdit suçlarından dava açıldı. Olay, 2016'da yaşandı. 'nin eski futbolcusu İmaj danışmanı arayan Van der Wiel, Ümit Akbulut ve Sinan Siner'in dünyaca ünlü boksör Floyd Maywather'la fotoğraflarını gördü. Akbulut ve Siner'le anlaşmaya varan Wiel, ayrıca iki villa alımı için de para verdi. Ancak Akbulut daha sonra futbolcuyu, "Verdiğin paraları unut, burası , hiçbir şey yapamazsın" diye tehdit etti. Hollandalı futbolcu da polise başvurdu. Akbulut ve Sinan Siner hakkında, "Dolandırıcılık ve tehdit" iddialarıyladava açıldı.
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O menajere çifte suçlama
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