Sevgi Sofrası Zümrütevler’de kuruldu

Maltepe Belediyesi
tarafından kurulan sevgi sofralarına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
, "Kimseyi ötekileştirmeyiz. Hangi bölgeden, hangi yöreden gelirse gelsin herkesin başımızın üstünde yeri var" dedi.
Zümrütevler Mahallesi'nde, belediye tarafından ibadete açılan Medine Camisi'nin önünde kurulan sevgi sofrasında binlerce kişi buluştu. İftar öncesinde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Kılıç konuşmasında, "Cenab-ı Allah bu akşam burada yarattığınız güzellikleri her zaman bize nasip etsin. Kimseyi ötekileştirmiyor, kimseyi dışlamıyoruz. Hangi bölgeden, hangi yöreden gelirse gelsin herkesin başımızın üstünde yeri var. Bu mubarek ramazan ayında birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın. Rabbim bedenlerinizden sağlığı, yüreğinizden sevgiyi eksik etmesin. Oruçlarınız kabul olsun" diye konuştu. İftarın ardından, eski ramazan eğlencelerini aratmayan etkinlikler yapıldı.