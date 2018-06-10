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Sevgi Sofrası Zümrütevler’de kuruldu

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018
Sevgi Sofrası Zümrütevler’de kuruldu
tarafından kurulan sevgi sofralarına katılan Maltepe Belediye Başkanı , "Kimseyi ötekileştirmeyiz. Hangi bölgeden, hangi yöreden gelirse gelsin herkesin başımızın üstünde yeri var" dedi.
Zümrütevler Mahallesi'nde, belediye tarafından ibadete açılan Medine Camisi'nin önünde kurulan sevgi sofrasında binlerce kişi buluştu. İftar öncesinde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Kılıç konuşmasında, "Cenab-ı Allah bu akşam burada yarattığınız güzellikleri her zaman bize nasip etsin. Kimseyi ötekileştirmiyor, kimseyi dışlamıyoruz. Hangi bölgeden, hangi yöreden gelirse gelsin herkesin başımızın üstünde yeri var. Bu mubarek ramazan ayında birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın. Rabbim bedenlerinizden sağlığı, yüreğinizden sevgiyi eksik etmesin. Oruçlarınız kabul olsun" diye konuştu. İftarın ardından, eski ramazan eğlencelerini aratmayan etkinlikler yapıldı.
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Sevgi Sofrası Zümrütevler’de kuruldu
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