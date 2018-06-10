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Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Darülaceze'ye ziyaret

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile eşi , Darülaceze'de bulunan nin yanı sıra, ziyaretçi merkeziyle daireleri gezdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 22:54
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Darülaceze'ye ziyaret

Darülaceze sakinleriyle bir araya gelerek isteklerini dinleyen Bayraktar çifti, onlara 'ın selamlarını getirdiklerini söyledi.

Bayraktar'ın gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını dile getiren Darülaceze sakinleri, kendilerini her zaman yanlarında görmek istediklerini aktardı. Bu arada Bayraktar da yaklaşan seçim için Darülaceze sakinlerinden dua etmelerini istedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile , Darülaceze sakinleri ve çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi, ramazanlarını, Kadir Gecelerini kutlayarak iftarlık ikramında bulundu.

Bayraktar çiftine, Darülaceze 'nde üretilen eşyalardan da bazı hediyeler takdim edildi. Bayraktar da burada üretilen eşyalardan satın aldı.

Ziyarette, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yeğeni Emine Mahinur Albayrak da yer aldı.

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Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Darülaceze'ye ziyaret
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