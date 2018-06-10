Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Darülaceze'ye ziyaret

Darülaceze sakinleriyle bir araya gelerek isteklerini dinleyen Bayraktar çifti, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini söyledi.





Bayraktar'ın gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını dile getiren Darülaceze sakinleri, kendilerini her zaman yanlarında görmek istediklerini aktardı. Bu arada Bayraktar da yaklaşan seçim için Darülaceze sakinlerinden dua etmelerini istedi.





Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar, Darülaceze sakinleri ve çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi, ramazanlarını, Kadir Gecelerini kutlayarak iftarlık ikramında bulundu.

Bayraktar çiftine, Darülaceze Rehabilitasyon Merkezi'nde üretilen eşyalardan da bazı hediyeler takdim edildi. Bayraktar da burada üretilen eşyalardan satın aldı.





Ziyarette, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yeğeni Emine Mahinur Albayrak da yer aldı.