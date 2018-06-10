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Ürettiği tavuk ırkına annesinin adını verdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018
Ürettiği tavuk ırkına annesinin adını verdi
'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Fen Bilgisi Öğretmeni Abdullah Tabur, iki farklı tavuk ırkından DNA yapılarındaki çaprazlama tekniği ile ortaya çıkardığı yeni tavuk ırkına annesinin adı Zeynep ismini verdi. 3 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan yeni tavuk ırkı ile ilgili çalışmasının her aşamasını akademik makale haline getiren Tabur, çalışma sonuçlarını başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere yurt dışında da birçok üniversiteye gönderdi. Tabur, "Bilinen birçok tavuk hastalığına karşı Zeynep oldukça dirençli. Şu anda Türkiye'deki en yaygın tavuklar yılda yaklaşık 120 yumurta verir. Ancak Zeynep 1 yılda 360 tane yumurta yumurtlama özelliğine sahip" dedi.
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Ürettiği tavuk ırkına annesinin adını verdi
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