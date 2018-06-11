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12 kez bıçakladı, metrelerce sürükleyerek iş makinesinin altına attı... 'fazla' dedi!

Erzurum'da, evli sevgilisi 5 çocuk annesi Hanım Ç.'yi (32) 12 yerinden bıçaklayan Lokman Serçeoğlu'na (31) 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ömür boyu hapis cezası,  tarafından fazla bularak, bozuldu. Yargıtay, Hanım Ç.'nin sevgilisini iteklemesinin, tokat atmasının ve hakaret etmesinin 'haksız tahrik' sayılmasını istedi. Yerel mahkeme ise Yargıtay'ın bozma kararına direnerek, Serçeoğlu'nu yine ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 12:07
12 kez bıçakladı, metrelerce sürükleyerek iş makinesinin altına attı... Yargıtay 'fazla' dedi!

12 KEZ BIÇAKLADI, METRELERCE SÜRÜKLEYEREK İŞ MAKİNESİNİN ALTINA ATTI!

Olay, 17 Mart 2015 tarihinde, merkez Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi Şifa Sokak'ta meydana geldi. Lokman Serçeoğlu, konuşmak için dışarı çağırdığı Hanım Ç.'yi sokak ortasında 12 yerinden bıçaklayarak, yaklaşık 30 metre sürükleyip, iş makinesinin altına attı. Hanım Ç., olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan Serçeoğlu ise evinde yakalandı. Tutuklanan Lokman Serçeoğlu hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İfadesinde, Hanım Ç. ile 2010 yılında çalıştıkları huzurevinde tanıştıktan sonra ilişkilerinin başladığını kaydeden Serçeoğlu, namusunu temizlediğini söyledi. Hanım Ç.'nin boşandığı eşiyle tekrar evlenmesini kabullenemediğini belirten Serçeoğlu, "Kimse benim ismimle oynayamaz. Benim namusum yerlere düştü, ben de namusumu temizledim" dedi.

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12 kez bıçakladı, metrelerce sürükleyerek iş makinesinin altına attı... Yargıtay 'fazla' dedi!
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