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4 gündür kayıp olan adamın cesedi derede bulundu

'nin Gölcük ilçesinde 4 günden beri kayıp olan 39 yaşındaki adamın cesedi derede bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 07:19 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 07:20
4 gündür kayıp olan adamın cesedi derede bulundu
Edinilen bilgilere göre 4 günden beri kayıp olan ' her yer de aranıyordu. Vatandaşlar Gölcük Şirinköy mahallesindeki Beyoğlu Deresi'nde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durum derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede ola yerine gelen ekipler golde hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı. Yapılan müdahalelerin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan cesedin 4 gündür kayıp olan 39 yaşındaki Cüneyt Recep Ürküt'e ait olduğu belirlendi. Ürküt'ün cansız bedeni otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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4 gündür kayıp olan adamın cesedi derede bulundu
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