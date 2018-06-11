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5'inci kattan düşen 3 yaşındaki Berkay öldü

'nın Siverek ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen Berkay Tura (3) hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 10:17

Olay, Ayvanat Mahallesi'nde bulunan Baykan Apartmanı'nda meydana geldi. 5'inci kattaki balkonda asılı olan halıyla oynayan minik Berkay, zemine düştü. Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Sivere Devlet Hastanesi'ne götürülen minik Berkay, ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Berkay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Berkay'ın cenazesi, Şanlıurfa Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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5'inci kattan düşen 3 yaşındaki Berkay öldü
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