Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti, anne ve 5 çocuğu koruma altına alındı

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harekete geçti, anne ve 5 çocuğu koruma altına alındı

'ın Afşin ilçesinde yaşayan şizofreni hastası anne ile 5 çocuğu, Aile ve Sosyal politikalar Bakanı 'nın talimatıyla koruma altına alındı. Koruma altına alınan kardeşlerden C.'nin (10) söylediği Nilüfer'in 'Çok uzaklarda' adlı şarkısına gülerek başlayıp, ağlayarak bitirdiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi çekmişti. Bakanlığın talimatıyla, anne ve 5 çocuğu yurda yerleştirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 16:28
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Video paylaşım sitelerinde küçük bir kızın, köhne bir evde, kucağında kardeşi, gülerek başladığı Nilüfer'in 'Çok uzaklarda' adlı şarkısını, duygulanıp, ağalayarak bitirdiği görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Küçük kızın, 'ın Afşin ilçesi Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan ailenin kızları ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi C. olduğu ortaya çıktı.

Hurşide Nur'un, annesinin şizofreni hastası; babası Bekir C.'nin ise işsiz olması nedeniyle en küçüğü 8 aylık olan 4 kardeşinin bakımını üstlendiği, evde temizlik ve yemek işlerini kendisinin yaptığı belirlendi.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Kısa sürede yayılar, evin içler acısı halinin de dikkat çektiği video, Aile ve Sosyal politikalar Bakanı 'ya kadar ulaştı. Bakan Kaya, çocukların devlet korumasına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, evde bakım aylığı ve sosyal ekonomik destek kapsamında aylık 1700 lira yardımda bulunduğu aileyi, araçla alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Oturdukları evin de daha önce tarafından yaptırıldığı belirtildi.

Kadın konuk evinde misafir edilen annenin daha sonra engellilerin kaldığı özel bakım merkezine alınacağı ve en kısa zamanda da tedavisine başlanacağı bildirildi. Çocukların da yaşları ve durumlarına göre uygun bir şekilde misafir edilip, başta eğitimleri olmak üzere tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti, anne ve 5 çocuğu koruma altına alındı
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