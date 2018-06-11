Antalya'da 'usulsüz rapor' iddiasıyla dövülen doktor konuştu!

Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi Kenan Özgen, iddiaya göre, kendisinden usulsüz sağlık raporu isteyen H.D. adlı erkek hastasına olumsuz yanıt verdi. Aldığı yanıt karşısında öfkelenen hasta, Uzm. Dr. Kenan Özgen'e saldırdı. H.D., yumruk ve tekme darbeleriyle düşen Özgen'e yerde de vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan Özgen'in sağ bacağında çok sayıda kırık oluştu. Özgen, kaldırıldığı Kemer Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilirken, şiddet uygulayan H.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.D., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.