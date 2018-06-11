Aydın'da midibüsler çarpıştı: 12 yaralı

Yalçın Ceylan'ın kullandığı 09 M 0222 plakalı midibüs, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda Ercan Tutuş yönetimindeki 09 M 0563 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı. Çarpışma sonucu 09 M 0563 plakalı midibüs devrildi. Kazada, her iki midibüste bulunan toplam 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçlarda sıkışan bazı yolcuları çıkarıp sedyeyle ambulanslara bindirdi.
Çevredeki hastanelekaldırılanlan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.