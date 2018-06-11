Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi gün?

Babalar Günü dünya genelinde babalarımıza armağan edilen onların varlığını ve desteğini hissettiğiniz anların yansımasıdır. Babalar Günü ne zaman? sorusu da binlerce genç tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Babalar Günü her yılın Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Böylelikle bu sene Babalar Günü 17 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Peki Babalar gününün tarihi hangi olaya dayanıyor? İşte tüm ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?

Babalar gününde babanıza hediye almak için şimdiden düşüncelere daldığınızın farkındayız. Bu nokta da ihtiyaçlara göre hediye almak son derece mantıklı gözüküyor. Babasını en iyi tanıyan bireyler onların çocuklarıdır. Bu formu ele alırsak kişilik özelliklerine göre kitap, saat, teknolojik aletler, kravat, gömlek, şık bir ayakkabı gibi seçenekler değerlendirilebilir.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ (İLK NE ZAMAN KUTLANDI?)

Yapılan araştırmalar ve aranma durumları göz önüne alındığında babalar gününün nasıl ortaya çıktığı sıkça araştırılıyor. Babalar günü ilk kez 19 Haziran 1910 yılında Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayarak bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzası ile Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarih kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hz İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında kutlarlar. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Babalar Günü, babaların onuruna kutlanan ve pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.