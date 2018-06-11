Bursa’da 13 milyon liraya sahibinden satılık ada

Bursa
Karacabey'deki Uluabat Gölü'nde bulunan 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut
tarafından satılığa çıkarıldı. Adaya 13 milyon lira fiyat biçen Bulut, en son 9 milyon liralık bir teklif verildiğini, ancak kabul etmediğini söyledi. Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki adada yaklaşık 500 zeytin ağacı bulunuyor. 80 yıldır Bulut ailesine ait olan adayı çok sevdiklerini, ancak ilgilenemedikleri için satmak istediklerini söyleyen Nedim Bulut, "Biz burayı hep zeytinlik olarak kullandık. Ben oraya daha önce küçük bir bağ evi de yapmıştım. İzin almamıştım. İmar izniyle ilgili bilgim yok" derken Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise "Bina yapılma izni yok. Bungalov tarzı yapı yapılmasına izin verilebilir. Güzel, toprağı verimli bir ada" dedi. DHA