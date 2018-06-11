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Hatay’da alacak verecek tartışması le bitti: 1 ölü

4 Hatay’ın Erzin ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 10:59
Edinilen bilgiye göre, Galip Evsen (36) adlı şahıs iddiaya göre alacağını istemek için M.Ö. ve kardeşlerinin bulunduğu Bahçelievler Mahallesi'ndeki adrese gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip Evsen tüfekle vuruldu. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Evsen kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Galip Evsen kurtarılamadı.
zanlısı 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hatay’da alacak verecek tartışması cinayetle bitti: 1 ölü
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