Hatay’da alacak verecek tartışması cinayetle bitti: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Galip Evsen (36) adlı şahıs iddiaya göre alacağını istemek için M.Ö. ve kardeşlerinin bulunduğu Bahçelievler Mahallesi'ndeki adrese gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip Evsen tüfekle vuruldu. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Evsen kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Galip Evsen kurtarılamadı. Cinayet
zanlısı 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.