Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir'de 19 bin 287 uyuşturucu hapa 3 tutuklama

'de 19 bin 287 hapa 3 tutuklama

'in Konak ilçesinde, Doğu illerinden getirdikleri hapları piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 11:58
İzmir'de 19 bin 287 uyuşturucu hapa 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satıcılarının yakalanması için yaptığı çalışma kapsamında Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu hapın kentte getirileceği bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Konak'ta belirlenen bir adrese gece yapılan baskında 17 bin 387 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 şüphelinin araçlarında yapılan aramada da bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadelerinde birbirlerini suçlayıp, uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığın öne süren H.Ö. (25), M.K. (26) ve A.T.(26) tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de 19 bin 287 uyuşturucu hapa 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN