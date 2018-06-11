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Kadirli’de sı 4 yaralı

’nin Kadirli ilçesinde ana yol üzerinde park halinde duran otomobile ,başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen sında her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 07:55 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 07:56
Kadirli’de trafik kazası 4 yaralı
Edinilen bilgiye göre Kadirli- kara yolu üzeri Halitağlar köyü yol kavşağında meydana geldi. Adana istikametinden Kadirli yönüne doğru seyir halinde olan Ali Uyguner idaresinde ki 80 KY 916 otomobil o esnada ana yol kenarında park halinde duran Başer Akdemir'e ait 01 F 1550 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yoldan çıkarak bankete savruldu. Kaza da otomobil şoförü Ali Uyguner ile her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Yurdagül Pekçalar,Damla Akdemir ve Emiş Mahtı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kadirli de bulunan hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Kadirli’de trafik kazası 4 yaralı
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